"Корона, або Спадщина Королівства Руського" – серед переможців конкурсу "Краща книга України"

Журі Всеукраїнського конкурсу «Краща книга України», заснованого Держкомтелерадіо, визначило переможців 2017 року. Серед переможців - видавництво ТОВ «Українська прес-група» за книгу під редакцією Лариси Івшиної «Корона, або Спадщина Королівства Руського»!

У цьогорічному конкурсі взяли участь 23 видавництва з усіх регіонів України. Журі конкурсу розглянуло 60 видань різної тематики та визначило переможців у десяти номінаціях. Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо України.

Таким чином, серед переможців Всеукраїнського конкурсу «Краща книга України» - видавництво ТОВ «Українська прес-група» за книгу під редакцією Лариси Івшиної «Корона, або Спадщина Королівства Руського», видавництво «Балтія-Друк» за книгу Людмили Герус «Українська народна іграшка», видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля» за книгу «Троща» Василя Шкляра, видавництво «Либідь» за книгу Мойсея Фішбейна «Пророк. Поезія. Переклади», видавництво «Букрек» за книгу Галини Дацюк «Янголи Небесної чоти» та інші.

У свою чергу, гран-прі конкурсу присуджено видавництву «Ярославів вал» за книгу Сергія Козака «Раритети української діаспори (у 4-х томах)».