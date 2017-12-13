Країни Організації Ісламського співробітництва визнали Єрусалим столицею Палестини

У середу, 13 грудня, країни Організації Ісламського співробітництва (ОІС) заявили про визнання Палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі.

Про це сказано в тексті Стамбульської декларації, прийнятої за підсумками позачергового саміту ОІС в Стамбулі, передає Анадолу.

Організація закликала світову спільноту визнати Східний Єрусалим окупованою столицею Палестинської держави.

"Країни ОІС найрішучішим чином засуджують і відкидають рішення президента США Дональда Трампа по Єрусалиму", - сказано в тексті декларації.

У документі підкреслюється, що якщо Рада безпеки ООН не прийме заходів (по ситуації в Єрусалимі - ред.), то країни ОІС винесуть питання грубого порушення норм міжнародного права на обговорення Генасамблеї ООН.

Організація Ісламського співробітництва (ОІС) - найбільша після ООН міжнародна організація, до якої входять 57 країн на чотирьох континентах.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав міжнародне співтовариство визнати Єрусалим столицею Палестини.

6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Він доручив Державному департаменту почати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Президент Палестини Махмуд Аббас заявив, що рішення Дональда Трампа нівелює всі спроби Вашингтона встановити мир між Ізраїлем і Палестиною.

Ісламський рух опору (ХАМАС), який контролює Сектор Газа, закликав Палестину до опору та пригрозив "новою інтифадою" (повстанням).

В Ізраїлі почалися масові протести. Під час зіткнень жителів палестинських територій з поліцією Ізраїлю постраждало понад тисячу арабів. Пізніше стало відомо про двох загиблих і сотні поранених палестинців унаслідок зіткнень з ізраїльськими військовими.