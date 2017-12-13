"Київпастранс" опублікував докладний опис роботи системи Е-квиток

КП «Київпастранс» опублікувало докладний опис роботи системи Е-квиток, яку буде введено в дію у столичному транспорті з квітня 2018 року. Про це повідомляє у Фейсбуці прес-служба КП «Київпастранс».

«Можливості оплати проїзду після впровадження е-квитка: за допомогою транспортної картки (електронного проїзного); за допомогою пільгової соціальної картки (Картки киянина); за допомогою банківської безконтактної картки; за допомогою смартфона (через мобільний додаток, екран або NFC)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для разової поїздки можливо буде придбати квиток з QR-кодом на папері або екрані смартфону, розрахувавшись готівкою в електронному терміналі поповнення на зупинці або банківською карткою в салоні транспортного засобу.

Оформлення та поповнення різноманітних варіантів проїзних квитків (на види транспорту, на час, на кількість поїздок, на відстань) планується здійснювати зокрема через «Кабінет пасажира» на відповідному сайті або через електронні термінали поповнення.

Кондуктори на час перехідного періоду також працюватимуть, продаючи разові квитки безпосередньо в салоні та допомагаючи пасажирам користуватися технічними засобами системи е-квитка.

Здійснення контролю оплати проїзду передбачається за допомогою спеціальних терміналів, які будуть контролювати останню валідацію засобів сплати за проїзд у пасажирів. Або за допомогою валідатора, через який було зафіксовано проїзд: потрібно лише повторно піднести смартфон або картку до відповідного валідатора, і він підтвердить сплату або несплату за проїзд. Пільговики так само мають зафіксувати свій проїзд в громадському транспорті, скориставшись Карткою киянина. Це необхідно для забезпечення прозорості та точності обліку фактично наданих послуг з перевезення пасажирів, зокрема пільгових та інших категорій.Валідатори буде розміщено в салоні за принципом «кількість дверей + 1», а в автобусах

Валідатори буде розміщено в салоні за принципом «кількість дверей + 1», а в автобусах малої місткості - 2 одиниці. Проектом передбачена інтеграція з вже існуючими електронними системами - наприклад, системою АСДУ та бортовими електронними інформаційними системами. В результаті, водії за допомогою монітора бортового комп'ютера зможуть самостійно контролювати свій рух відповідно до розкладу. В транспортних засобах, які обладнані повнофункціональною бортовою інформаційною системою, зупинки будуть оголошуватися та виводитися на табло автоматично.