Лоукостер Ryanair досяг згоди з "Борисполем", – Омелян

Ірландська лоу-кост авіакомпанія Ryanair і Міжнародний аеропорт Бориспіль досягли згоди в переговорах.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу Прямий.

"Я вірю, що Ryanair зайде на український ринок. У нас остаточно оформлюються переговори. Вдалося знайти консенсус з аеропортом Бориспіль", - цитує міністра liga.net.

Нагадаємо, що Ryanair після тривалих переговорів скасував плани щодо виходу на авіаринок України. Авіаперевізник пояснив таке рішення розбіжностями з керівництвом Борисполя, яке відмовилося виконувати досягнуті між авіакомпанією та Міністерством інфраструктури України домовленості.

У свою чергу гендиректор Борисполя Павло Рябікін звинуватив лоукостер Ryanair в незаконних вимогах. Також він заявляв, що через ультиматум Ryanair аеропорт може зазнати збитків у 2 млрд грн.

Коментуючи ситуацію, що склалася, Володимир Омелян заявив, що у відмові Ryanair запланованого входу в Україні винен також і найбільший авіаперевізник країни - авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ).

При цьому, він також заявляв, що Ryanair може почати польоти з України у 2018 році, незважаючи на скасування виходу на український ринок в цьому році.