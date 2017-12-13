Меркель обговорить з Шульцом можливість формування "великої коаліції"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, лідерка ХДС, проведе зустріч з лідером соціал-демократів (СДПН) Мартіном Шульцом ввечері 13 грудня, під час якою говоритимуть про можливість формування коаліції.

Про це передає Deutsche Welle.

Це буде перше пряме обговорення про доцільність продовження діючого в країні уряду "великої коаліції".

Пробні переговори, як очікується, відбудуться, в першій половині січня.

Якщо сторони дійдуть до загальної згоди, то далі буде коротка перерва, під час якої партійним низам СДПН запропонують уповноважити здійснення офіційних переговорів. Потім, як очікується, угода буде досягнута, однак формалізація остаточної угоди про коаліцію може затягтися аж до травня 2018 року.