Мінгареллі назвав 4 умови надання Україні допомоги ЄС у розмірі 600 млн євро

Україна має виконати ще 4 умови, щоб отримати черговий транш допомоги ЄС у розмірі 600 млн євро. Про це заявив на прес-конференції в "Ощадбанку" в Києві глава представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, передає Еспресо.TV.

Так, Україна мусить зняти заборону на експорт лісу-кругляка, запустити автоматичну перевірку електронних декларацій, ухвалити закон про кредитний реєстр НБУ та створити умови для перевірки інформації про бенефіціарних власників компаній.

При цьому Мінгареллі зазначив, що Україна виконала вже 17 із 21 умови програми надання допомоги, але виплата нового траншу залежить від виконання решти умов.

Посол ЄС в Україні також додав, що рішення про надання наступного траншу допомоги буде ухвалене до кінця поточного року.

"Україна подала заявку на отримання нового пакета макрофінансової допомоги. Єврокомісія проведе оцінку потреби країни в зовнішньому фінансуванні і на підставі результатів оцінки буде вирішено, чи доцільно надавати нову макрофінансову допомогу. До кінця цього року буде ухвалено рішення про надання останнього траншу на 600 млн євро. Виплата цього останнього траншу залежить від виконання 21 вимоги. Україна виконала 17 з 21 вимоги", - сказав Мінгареллі.

Дипломат також нагадав, що впродовж останніх трьох років ЄС надав Україні макрофінансову допомогу вже на 3,4 млрд євро.