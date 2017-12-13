Московський патріархат є підрозділом Кремля, - священик КП про розсекречені документи

У Київському патріархаті заявили, що російська церква була і до сих пір залишається одним з головних підрозділів Кремля. Про це сказав протоієрей Євген Заплетнюк, прокоментувавши оприлюднення СБУ документів про те, що Московський патріархат створювали агенти НКВС, передає LIGA.net.

За його словами, для церковних істориків нещодавно оприлюднені матеріали є "зовсім не єдиним свідченням того, що російська церква була (і залишається досі) одним з головних підрозділів Кремля". Він додає, що існує "безліч свідчень, що підтверджують факт співпраці РПЦ і КДБ", повідомляє Еспресо.TV.

На думку священика, вже, напевно, ні в кого не виникає сумнівів в тому, що сучасна Російська православна церква бере свій початок не з часів хрещення Володимира, а з часів Йосипа Сталіна. Саме він де-факто був першоієрархом цієї організації, спочатку "відродивши" її, а потім керуючи нею.

"Це "керівництво" могло бути, як прямим, так і з непрямим - в першу чергу через консультанта з релігійних питань Георгія Карпова, а вже незадовго через слухняну ієрархію РПЦ, яка виконувала будь-яке замовлення Кремля", - наголосив Заплетнюк.