МЗС Туреччини закликало світ визнати Східний Єрусалим столицею Палестини

Мусульманські народи повинні натиснути на інші країни світу з метою визнання останніми Східного Єрусалиму столицею Палестинської держави. Таку заяву представники турецької сторони зробили під час відкриття Ісламського саміту. Крок можна вважати відповіддю на заяву Трампа зроблену напередодні, про визнання Сполученими Штатами Єрусалиму столицею Ізраїлю, пише Reuters.

Зустріч лідерів і міністрів з більш ніж 50 мусульманських країн відбувається через тиждень після вищезгаданої заяви президента США. Вона спровокувала широкомасштабні протести на Близькому Сході і в ісламському світі.

«По-перше, Палестинська держава має бути визнана всіма іншими країнами. Ми повинні всі разом боротися за це», - сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

«Ми повинні закликати інші країни визнати Палестинську державу на основі її кордонів 1967 року зі Східним Єрусалимом в ролі його столиці».

Єрусалим, шанований євреями, християнами і мусульманами, десятиліттями перебуває в основі ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Туреччина заявила, що рішення Трампа визнати Єрусалим занурить світ у безодню конфліктів і рекомендувала надзвичайному саміту Організації ісламського співробітництва закликати Вашингтон змінити курс.

Чавушоглу заявив на цьому тижні, що Туреччина не буде вимагати санкцій у зв'язку з рішенням США, але звертається до всіх країн, які офіційно не визнали Палестину державою, зробити це.