Це була лише прелюдія, там, де спалюють книги, згодом спалюють і людей
Генріх Гейне, німецький поет

На Донеччині намагалися розстріляти мера Білозерського

13 грудня, 2017 - 14:43
Фото: pokrovsk-police.dn.ua

Поліцейські встановлюють обставини нападу на мера міста Білозерське на Донеччині.

Про це повідомляє 13 грудня Покровський відділ поліції Донецької області.

Попередньо встановлено, що біля будівлі міськради 61-річний місцевий мешканець здійснив постріл з вогнепальної зброї під ноги меру міста.

Поліцейські затримали правопорушника, в нього вилучено обріз мисливської рушниці та гранату РГД-5.

"Обставини події встановлюються, після чого діям нападника буде надано правову кваліфікацію", – резюмують правоохоронці.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...