На заводі в Австрії стався витік хімічних речовин

В Австрії стався витік хімічних речовин на заводі з виробництва крохмалю в комуні Ашах-ан-дер-Донау. Про це повідомляє ЄП з посиланням на австрійське агентство APA.

Інцидент стався на заводі Agrana. За попередніми даними, стався витік газоподібного хлору.

В результаті події постраждали близько 40 осіб, дев'ять з них знаходяться у важкому стані. З території заводу евакуювали до 200 людей.

Після аварії була розгорнута широкомасштабна операція пожежних бригад і рятувальних служб: два вертольоти, 20 машин швидкої допомоги перевезли постраждалих в лікарні Лінца і Вельса.

У рятувальній операції задіяно понад 300 осіб. Точна причина аварії, як і сума збитків поки невідомі.

Нагадаємо, 12 грудня в австрійському муніципалітеті Вайден-ад-Марх у комуні Баумгартен стався вибух на найбільшій газовій станції країни, що перекачує газ з Росії. Поліція Австрії заявила, що причиною вибуху став технічний збій.