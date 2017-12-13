НБУ спростив умови ввезення готівкової валюти з-за кордону

Національний банк спрощує порядок ввезення резидентами в Україну іноземної валюти у готівковій формі та змінює порядок її вивезення.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як пояснили у НБУ, зараз фізичні особи-українці можуть ввозити в Україну готівку на суму понад 10 тис. євро в еквіваленті за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі, а також за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у фінансових установах, і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою, якщо така мала місце, на суму, що перевищує 10 тис. євро.

В подальшому українці зможуть ввозити таку суму без підтверджуючих документів, тобто лише за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Водночас Національний банк уточнив, що вивезення за межі України фізичними особами-резидентами готівки в сумі понад 10 тис. євро в еквіваленті здійснюється за наявності документів, що підтверджують зняття ними готівки з власних рахунків у банках, і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) на суму, що перевищує в еквіваленті 10 тис. євро.

Відповідні зміни затверджено постановою правління НБУ № 127 від 12 грудня “Про внесення зміни до інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України”, яка набуває чинності з 14 грудня.