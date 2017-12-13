Новий польський уряд отримав вотум довіри парламенту

Уряд Польщі на чолі з новим прем’єром Матеушем Моравецьким отримав вотум довіри парламенту. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Onet.pl.

Голосування за вотум довіри уряду Моравецького відбулося о 23.30 у вівторок.

За підтримку уряду проголосували 243 депутати, проти – 192. Тих, хто утримався, не було.

Перед голосуванням Моравецький виступив перед депутатами і пообіцяв, що його уряд буде дуже амбітний у зміні країні і має намір завершити модернізацію Польщі.

Як відомо, президент Польщі Анджей Дуда призначив новий уряд на чолі з Матеушем Моравецьким.

Моравецький, який обійняв посаду прем'єр-міністра країни після Беати Шидло, також залишається на посаді міністра розвитку та фінансів.

Посади його заступників отримали: Беата Шидло, міністр культури та національної спадщини Пьотр Глінський та міністр науки та вищої освіти Ярослав Говін.

Свої посади у новому уряді Моравецького зберегли: Маріуш Блащак, міністр внутрішніх справ та адміністрації, Антоні Мацеревич, міністр національної оборони, Вітольд Ващиковський, міністр закордонних справ, та Збігнєв Зьобро, міністр юстиції.

Нагадаємо, Моравецький заявив, що хоче повернутися до справжнього стратегічного партнерства зі східними партнерами, зокрема Україною, Литвою і Грузією, та надати їм нову якість.