Охоронцеві Димінського пред'явлені звинувачення в приховуванні злочину

З охоронця Петра Димінського Андрія Борща зняті звинувачення в скоєнні смертельного ДТП і пред'явлені звинувачення за ст. 396 КК "Приховування злочину".

Про це повідомив член колегії МВС Антон Геращенко в facebook.

"З охоронця Петра Димінського Андрія Борща, який невдало намагався взяти на себе відповідальність за свого шефа, зняті звинувачення в скоєнні смертельного ДТП. Замість цього йому пред'явлені звинувачення за ст. 396 КК "Приховування злочину". Він знав хто скоїв цей злочин і свідомо приховував це від суду і слідства", - написав Геращенко.

Нагадаємо, суд задовольнив клопотання Генпрокуратури і дав дозвіл на затримання президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, в результаті якого 18 серпня загинула 31-річна Наталія Тріла.