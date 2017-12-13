Порошенко і Дуда обговорили ідею введення миротворців на Донбасі

Президент України Петро Порошенко дякує Польщі за активну участь у СММ ОБСЄ.

Про це він сказав під час спільної з Президентом Польщі Анджеєм Дудою прес-конференції в Харкові, повідомляє Укрінформ.

"Я подякував пану Президенту за активну участь Польщі у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, яка дозволяє на сьогодні забезпечувати прозору і об'єктивну інформацію для всього світу по подіях, в тому числі, на окупованій території. Місія Польщі є однією з найбільших, ми надзвичайно цінуємо внесок поляків в забезпечення миру на Сході", - сказав Порошенко.

Він також повідомив, що обговорив з Дудою координацію дій щодо підтримки спільних ініціатив запровадження миротворців - "справжніх миротворців, а не охоронців спостерігачів СММ ОБСЄ, які мають працювати на всій окупованій території Донецької та Луганської областей, а не лише уздовж лінії зіткнення".