Порошенко подякував США та Канаді за військову підтримку

Президент Петро Порошенко подякував США та Канаді за рішення про надання військової підтримки Україні.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вдячний Вашингтону та Оттаві за потужний і вчасний сигнал підтримки! Як і домовлялися, Сполучені Штати санкціонували безпекову допомогу нашій державі, а Канада включила Україну до Контрольного переліку країн, до яких дозволено поставку автоматичної зброї. Шлях до посиленої оборонної допомоги Україні відкрито", - зазначив Порошенко.

Він також закликав "зміцнювати наше безпекове партнерство для протидії агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України".