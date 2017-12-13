Порошенко подякував США та Канаді за військову підтримку

13 грудня, 2017 - 22:03
Президент Петро Порошенко подякував США та Канаді за рішення про надання військової підтримки Україні.
Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.
"Вдячний Вашингтону та Оттаві за потужний і вчасний сигнал підтримки! Як і домовлялися, Сполучені Штати санкціонували безпекову допомогу нашій державі, а Канада включила Україну до Контрольного переліку країн, до яких дозволено поставку автоматичної зброї. Шлях до посиленої оборонної допомоги Україні відкрито", - зазначив Порошенко.
Він також закликав "зміцнювати наше безпекове партнерство для протидії агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України".
Джерело: День