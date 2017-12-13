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Порошенко подякував США та Канаді за військову підтримку

13 грудня, 2017 - 22:03
Фото з архіву "Дня"

Президент Петро Порошенко подякував США та Канаді за рішення про надання військової підтримки Україні.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вдячний Вашингтону та Оттаві за потужний і вчасний сигнал підтримки! Як і домовлялися, Сполучені Штати санкціонували безпекову допомогу нашій державі, а Канада включила Україну до Контрольного переліку країн, до яких дозволено поставку автоматичної зброї. Шлях до посиленої оборонної допомоги Україні відкрито", - зазначив Порошенко.

Він також закликав "зміцнювати наше безпекове партнерство для протидії агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України".

Джерело: День
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