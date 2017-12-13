Порошенко та Дуда обговорять взаємодію у сфері оборони й безпеки

Президент Польщі Анджей Дуда в рамках візиту в Україну 13 грудня зустрінеться з Президентом Петром Порошенком, спостерігачами з місії ОБСЄ і представниками Програми розвитку ООН. Про це повідомляє Посольство Республіки Польща в Україні.

"Вже завтра президент РП Анджей Дуда відвідуватиме Україну! Зустрінеться з Президентом України Петром Порошенком, спостерігачами з місії ОБСЄ і представниками Програми розвитку ООН", - йдеться у повідомленні.

Дуда в межах візиту віддасть шану польським солдатам, які були вбиті НКВС. Поховані вони на Кладовищі Жертв тоталітаризму у Харкові, передає Польське радіо.

Раніше в прес-службі Президента України повідомляли, що основною темою переговорів лідерів двох держав у середу в Харкові стануть стратегічні питання двостороннього політичного співробітництва, а також посилення взаємодії у сфері безпеки та оборони, в тому числі у контексті протидії російській агресії.