Президент Чехії призначив новий уряд

Президент Чехії Мілош Земан призначив новий уряд на чолі з мільярдером, екс-міністром фінансів Андреєм Бабішем.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на видання Ceske Noviny.

Серед 14 міністрів уряду п’ятеро працювали в уряді Богуслава Соботки.

Свої посади в уряді зберегли троє міністрів – довкілля, юстиції і транспорту.

Колишній міністр оборони Мартін Стропніцький очолив міністерство закордонних справ, а колишній міністр розвитку Карла Шлехтова стала міністром оборони.

Дев’ять міністрів є новачками в уряді.

Після призначення в резиденції чеського президента міністри проведуть своє перше засідання.

Протягом місяця парламент має проголосувати за вотум довіри новому уряду.

Наступного тижня, як очікується, Андрей Бабіш розпочне консультації з політичними партіями щодо підтримки його уряду. Однак досі більшість партій не схильні надавати йому свою підтримку.