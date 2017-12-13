Пучдемон повернеться до Каталонії, якщо виграє вибори 21 грудня

Відсторонений глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон повернеться до Іспанії, якщо переможе на дострокових виборах, які відбудуться в регіоні 21 грудня.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Le Soir.

Пучдемон заявив, що "ризикне" повернутися до Іспанії, попри виданий Мадридом ордер на його арешт. "Голоси мають більше ваги, ніж наручники", - сказав він.

Він заявив, що не уявляє, як Мадрид може перешкодити йому виконувати функції, якщо він отримає більшість голосів на виборах.

Пучдемон також висловив своє бажання приїхати на вибори, щоб мати можливість "здійснити своє право голосу", але зазначив, що в даній ситуації "не все залежить від нього".

Як відомо, Пучдемон та колишні міністри його уряду перебувають у Брюсселі. Раніше він заявляв про готовність повернутися до Іспанії тільки після закриття справ.