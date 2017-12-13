Рада звернеться до європейських партнерів щодо "Nord Stream 2", - Парубій

Верховна Рада підготувала звернення до європейських партнерів щодо будівництва Nord Stream 2.

Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі з президентом Латвійської Республіки Раймондсом Вейонісом, повідомляє прес-служба ВР.

"Ми знаємо, що наші позиції тут близькі. У парламенті ми ухвалили та підготували відповідне звернення до європейських партнерів, яке узгоджене зі спікерами парламентів нашого регіону – Польщі, Литви, Грузії, Молдови. Важливо, щоб його підтримали партнери східноєвропейських країн. Є колективна позиція, вона буде сильнішою, потужнішою і більш почутою", - підкреслив він.

Вейоніс у свою чергу зауважив, що Росія використовує усі можливі засоби для впливу на інші країни.

"Латвія підтримала і підтримуватиме санкції проти Росії, поки не будуть виконані усі вимоги", - сказав він, нагадавши, що, зокрема, проект Nord Stream 2 є одним із таких прикладів нових засобів, щоб розділити країни Європи.

Цей проект, за його словами, протирічить енергетичній політиці, яку проводить Європейський Союз, та інтересам України. Гібридні загрози, які існують у світі, додав президент Латвії, реальні, у тут надважлива співпраця між країнами.