Радівілов та Лаврухін вдруге поспіль отримали високі нагороди НОК

Сьогодні в Олімпійському домі відбулося вшанування героїв спортивного листопада. Як і місяць тому, за підсумками жовтня, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка вручив заслужені нагороди – дипломи, пам’ятну статуетку та грошові премії гімнасту Ігорю Радівілову та його особистому наставнику В’ячеславу Лаврухіну. Другий місяць поспіль звання найкращого спортсмена та тренера України удостоєні представники спортивної гімнастики.

Про це повідомляє прес-служба НОК.

Високого визнання НОК бронзовий призер Олімпіади-2012 в Лондоні Ігор Радівілов удостоєний завдяки успішному виступу на етапі Кубка світу в німецькому Котбусі, де він здобув перемогу у вправах на кільцях та став володарем срібної нагороди в опорному стрибку.

«Місяць тому саме в такій компанії ми збирались, підводили підсумки жовтня і вітали наших сьогоднішніх героїв. Тоді Ігор отримав свою першу нагороду і я бажав йому, щоб якнайшвидше він поповнив свою колекцію. Сьогодні мені приємно нагороджувати Ігоря з В’ячеславом В’ячеславовичем другий місяць поспіль», - зазначив Сергій Бубка, побажавши, щоб й надалі мрії та бажання здійснювались.

Головний олімпієць країни зауважив, що гімнастичний сезон підійшов до завершення і побажав гарного відпочинку. «Токіо-2020 не за горами – попереду нелегкий шлях підготовки до найголовнішого старту чотириріччя. Бажаю його вдало подолати і переплавити «бронзу» Лондона-2012 на олімпійську нагороду Токіо вищого ґатунку», - підкреслив президент НОК.

Сергій Бубка привітав і подякував за ефективну роботу В’ячеславу Лаврухіну, віце-президенту Української федерації гімнастики, наставнику чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадію Сартинському, фізкультурно-спортивному товариству «Динамо», яке представляє Ігор, та присутньому на нагородженні першому заступнику голови Віктору Петровичу Коржу.

Головний олімпієць країни також відзначив, що зі свого боку НОК України продовжує максимально підтримувати українських спортсменів й гімнастів зокрема.

«Ми постійно тісно спілкуємося, знаємо про проблеми наших атлетів й завжди робимо все від нас залежне, щоб підтримувати й допомагати не тільки морально, а й матеріально фінансово. Я неодноразово зустрічався і спілкувався з президентом, генеральним секретарем Міжнародної федерації гімнастики – маємо повне порозуміння і підтримку. Хочу нагадати, що відповідно до досягнутої домовленості з Міжнародною федерацією гімнастики Україні безкоштовно надано сучасне гімнастичне обладнання провідної компанії «Janssen-Fritsen», загальна вартість якого становить біля 2,5 млн.грн. Це обладнання вже надійшло до України і буде передано для розвитку гімнастики в Донецькій та Луганській областях під час мого візиту 16-17 грудня», - сказав Сергій Бубка.

Зі свого боку, лауреати спортивного листопада висловили щирі слова подяки президенту НОК за постійну моральну та матеріальну підтримку, допомогу, зокрема, за забезпечення українських гімнастів новим спортивним обладнанням.

Під час заходу Віктор Корж вручив Ігорю Радівілову звання почесного динамівця.