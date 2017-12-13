США готові до переговорів про ядерне роззброєння КНДР без попередніх умов, - Тіллерсон

Сполучені Штати готові розпочати переговори про ядерне роззброєння Північної Кореї без попередніх умов. Про це, як передає AFP, заявив у вівторок державний секретар Рекс Тіллерсон.

"Ми готові провести першу зустріч без передумов", - зауважив глава Держдепартаменту США під час заходу в "Атлантичній раді" щодо кризи на Корейському півострові.

"Давайте просто зустрінемося й поговоримо, якщо хочете, про погоду, а також про те, чи буде це (переговори – ред.) за "квадратним столом" або "круглим столом", якщо вас це цікавить", - висловився образно глава Держдепу. Після цього, за його словами, треба обговорити дорожню карту, по якій можна буде просуватися далі.

Це, вочевидь, відображає пом'якшення позиції США щодо готовності діалогу з режимом КНДР, зазначає видання. Раніше офіційний Вашингтон вимагав, щоб режим Кім Чен-Ина спочатку продемонстрував готовність обговорювати відмову від свого ядерного арсеналу.

Проте, у своєму виступи Тіллерсон все ж зазначив, що дипломатичний і економічний тиск США на Північну Корею завершиться рівно тоді, коли "впаде перша бомба". Держсекретар США підкреслив, що Вашингтон "просто не може прийняти" озброєну ядерним потенціалом Північну Корею, і що президент Трамп "має намір добитися, щоб вони були позбавлені ядерної зброї, яка могла би досягати берегів Сполучених Штатів".