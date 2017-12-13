США пропонують скоротити бюджет ООН ще на $250 млн

У США висунули пропозицію скоротити бюджет Організації Об'єднаних Націй (ООН) ще на 250 млн доларів на 2018-2019 роки, крім 200 млн доларів, запропонованих Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Про це повідомляє AFP з посиланням на дипломатів.

Запропонована США сума становить 5% скорочення. На думку дипломатів, цього досягти майже неможливо. Передбачається, що зекономлені кошти направлять на політичні місії в Афганістані та Лівії, а також на організацію з прав палестинців і послуги зв'язку. Водночас Європейський Союз запропонував залучити додаткове фінансування в розмірі 170 млн доларів.

Зараз проект бюджету спрямований на обговорення до комітету Генеральної Асамблеї. Очікується, що він буде прийнятий до кінця грудня.

Раніше Антоніу Гутерреш запропонував скоротити бюджет ООН на період 2016-2017 роки на 200 млн доларів до 5,4 млрд доларів.

Зазначимо, що бюджет ООН формується за рахунок внесків країн-членів, частка яких залежить від середнього показника ВВП на десятирічний період з урахуванням доходу на душу населення і зовнішньої заборгованості. На даний момент США є основним джерелом фінансування ООН і надають 22% основного бюджету.

Президент США Дональд Трамп уже неодноразово критикував ООН. На його думку, Організація недостатньо ефективна для вирішення глобальних проблем.