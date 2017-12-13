США виділили $10,4 млн на підтримку ІТ-безпеки в Україні

Провідна американська ІТ-корпорація Black Box отримала від Пентагону 10,4 мільйона доларів за продовження поставок та послуг за її поточним контрактом з допомоги у підтриманні безпеки в Україні, яка здійснюється та фінансується армією США, повідомляє УНН.

У рамках цього завдання компанія розширить свою співпрацю з Міністерством оборони України. Протягом наступних 12 місяців Black Box надасть техніку, програмне забезпечення та послуги, аби розширити систему та забезпечити можливості з командування, контролю, комунікації, комп’ютерів, розвідки та спостереження (C4ISR) більшої кількості користувачів у військових спорудах навколо країни.

“Ми дуже задоволені, що Армія США нас обрала за наші зусилля та пишаємося тим, що ми є частиною Ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки. Цей проект посилить можливості, які вже були розроблені та побудовані Black Box та розширить їх в середині України”, - заявив віце-президент компанії Джефф Мюррей.

Корпорація Black Box була обрана контрактником Армії США у вересні 2016 року з метою розробки, розгортання, операції та підтримки Центру з кібербезпеки, Центру командування та контролю, системи медичної інформації та системи логістичної інформації України