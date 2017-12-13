Студенти з Луцька отримають стипендії з Австралії

Вічний фонд Степана та Євгенії Радіонів з Австралії вже усьоме оголосив конкурс серед студентів Східноєвропейського університету імені Лесі Українки на здобуття іменних стипендій. Як повідомив декан факультету філології і журналістики Юрій Громик, стипендії отримають молоді люди, які успішно навчаються, а також мають особливі досягнення у вивченні, дослідженні, популяризації української мови та літератури, інших слов'янських мов. Сума стипендії – 125 євро. Виплату буде здійснено одноразово кожному з переможців у першій половині 2018 року. Цього року на університет виділено 20 стипендій: 10 – для факультету філології та журналістики (вже традиційно) і ще 10 – для факультету історії, політології і національної безпеки.

Степан Радіон народився 1912 року в селі Сильне, що в Ківерцівському районі на Волині. 1944 року змушений був емігрувати до Австралії. Журналіст і письменник, науковець і бібліограф, літописець австралійської україністики за наукову і літературну працю був удостоєний звання почесного доктора Аризонського університету (США), став дійсним членом Інституту дослідів Волині у Вінніпезі (Канада), а 1994 року – почесним професором Волинського державного університету імені Лесі Українки. В останні роки свого життя Степан Радіон побував у Луцьку, виступав на засіданні вченої ради університету. Після смерті батька його син – Юрій Радіон – заснував благодійний фонд імені своїх батьків і щороку відсоток від заощаджень зобов’язався переказувати обдарованим студентам із Луцька. Юрій Громик каже, що щороку на здобуття стипендій оголошують публічний конкурс, відбирають найсильніших студентів. Результати відбору оприлюднюють на сайті університету, крім того, детальну інформацію про претендентів на стипендії надсилають в Австралію Юрію Радіону.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк