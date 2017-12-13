Суд дозволив виїхати за кордон Каськіву

Суд дозволив виїхати за кордон екс-керівнику Держагентства по інвестиціям і управлінню національними проектами Владиславу Каськіву, підозрюваного у привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах. Відповідне рішення виніс 7 грудня слідчий суддя Печерського районного суду Києва Володимир Карабань, про що свідчить постанова суду, оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень 12 грудня.

Прокуратура подавала клопотання про продовження покладених на Каськіва зобов'язань. Захисник і обвинувачений просили повернути Каськіву паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, мотивуючи необхідністю виїзду за кордон для догляду за малолітньою дитиною.

Суд, вислухавши мотивацію сторін, постановив повернути Каськіву паспорти.

У той же час підозрюваний і далі буде зобов'язаний з'являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та/або до суду, а також повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Нагадаємо, що 2 листопада за Каськіва внесли встановлену судом заставу - 160 тис. гривень.

Раніше Печерський районний суд Києва заарештував Каськіва на два місяці з правом внесення застави в сумі 160 тис. грн.

Відзначимо, 18 серпня Каськіва затримали в Панамі. Його зупинили на кордоні з Коста-Рікою після того, як 17 серпня 2016 року йому було відмовлено у в'їзді в останню. Він також подавав клопотання про політичний притулок в Панамі. В Україні Каськіву інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групи осіб, що призвело до тяжких наслідків. Також його підозрюють у підробці документів.