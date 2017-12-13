Суд продовжив арешт двом співвиконавцям вбивства Вороненкова

Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт двом співвиконавцям вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

“За клопотанням прокуратури міста Києва Голосіївський районний суд столиці продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом чоловікам, яких підозрюють у вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 23 березня 2017 року у Києві”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за рішенням суду термін перебування під вартою підозрюваних продовжено до 13 лютого 2018 року включно.

Нагадаємо, ГПУ розкрила подробиці вбивства Вороненкова.