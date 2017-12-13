Суд розпочав засідання щодо переобрання запобіжного заходу Зайцевій

Київський районний суд Харкова почав переобирати запобіжний захід учасниці смертельного ДТП Олені Зайцевій. Про це з місця події передає кореспондент УНН.

Так, прокуратура Харкова подала до суду клопотання про продовження запобіжного заходу для Зайцевої у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб.

“Судове засідання оголошується відкритим” – сказала суддя у справі Світлана Муратова.

Додамо, на судове засідання з’явилися всі учасники процесу: прокурори , адвокат Зайцевої та сама підозрювана.

Нагадаємо, напередодні в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.