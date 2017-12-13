Суд залишив Зайцеву за ґратами ще на 60 днів

Київський райсуд Харкова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваній у смертельній ДТП у Харкові з 6 загиблими Олені Зайцевій. Про це повідомляє Еспресо.TV.

Суд продовжив запобіжний захід тримання під вартою на 60 днів до 10 лютого 2018 року включно без внесення застави.

Рішення оголосила суддя Київського райсуду Харкова Світлана Муратова.

"Клопотання прокуратури про продовження строку тримання Зайцевій під вартою задовольнити", - наголосила суддя.

Після розгляду цієї справи суд розпочав засідання щодо продовження запобіжного заходу для іншого підозрюваного водія Volkswagen Tuareg Геннадія Дронова.

Як відомо, ввечері 18 жовтня у Харкові після зіткнення двох позашляховиків загинули 6 пішоходів, ще 6 постраждали. Харківські правоохоронці затримали ймовірну винуватицю аварії. Нею виявилася 20-річна дівчина, яка була за кермом автомобіля Lexus.

У свою чергу, 8 листопада Дронова заарештували на 42 доби. Прокуратура вважає, що в ДТП винні обидва водії.

Нагадаємо, сьогодні під час засідання щодо продовження запобіжного заходу підозрювана у смертельній ДТП в Харкові з 6 загиблими Олена Зайцева визнала свою провину у скоєному.