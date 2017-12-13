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Світу довго доведеться долати наслідки дій РФ, - посол України в Канаді

13 грудня, 2017 - 09:46
Фото Ukrainian Magazine

Західному світові слід наперед подумати, як допомогти російському суспільству вийти з нинішньої кризи.

Про це під час конференції «Перегляд політики щодо Східної Європи: приклад Молдови, Грузії та України», що пройшла у парламенті Канади, заявив посол України в цій країні Андрій Шевченко, передає Укрінформ.

«Нам слід вже думати, як ми можемо допомогти Росії модернізуватися, коли для цього випаде гарна нагода, і яку роль наші держави, особливо Україна, можуть відіграти у цьому процесі», - сказав Шевченко.

За його словами, вбачати у чинній політиці Росії винятково роль Володимира Путіна неправильно. «Якщо поглянути на рівень громадської підтримки, яку має Путін, то стане зрозуміло, що він не є лише джерелом чинних проблем у Росії, але й відображенням стану російського суспільства», - зазначив посол.

На переконання дипломата, світу ще довго доведеться долати наслідки нинішніх деструктивних дій РФ. «Нам ще довго доведеться поставати перед цим викликом навіть після відходу Путіна. Вірогідно, щонайменше десятиліття», - підсумував Шевченко.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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