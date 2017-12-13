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Тіллерсон: США повернуться до питання окупації Росією Криму після врегулювання ситуації на Донбасі

13 грудня, 2017 - 09:08
Фото Reuters

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив про те, що Сполучені Штати Америки обов'язково повернуться до питання анексії Росією Криму після врегулювання ситуації на Донбасі. Таку заяву він зробив на зустрічі з дипломатами у Вашингтоні, передає "112 Україна".

"Ми повернемося до питання Криму. Я знаю, що президент Росії Володимир Путін ясно дав зрозуміти, що це обговорюватися за столом переговорів не буде. В якийсь момент буде, але зараз ми повинні зупинити насильство на сході України", - сказав держсекретар.

Також Тіллерсон заявив, що Вашингтон не приймає російське вторгнення в Україну, яке стало підставою для дуже серйозного режиму санкцій".

Даний режим, впевнений Тіллерсон, не буде скасований до відновлення територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що в лютому 2014 року Росія анексувала український Кримський півострів. Для цього під гарматами російських військових кораблів був проведений псевдореферендум, результати якого не визнали переважна кількість країн світу і практично всі провідні міжнародні організації, включаючи ООН. Україна як і раніше вважає Крим своєї, тимчасово відторгнутою територією і впевнена у відновленні суверенітету над АРК. Між тим на півострові з 2014 року не менше 70 осіб було незаконно позбавлено свободи в рамках політично мотивованих кримінальних справ.

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