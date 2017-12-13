Трамп заявив про перемогу над ІД в Іраку та Сирії

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ісламська держава була розгромлена повністю на території Сирії та Іраку.

Згідно з інформацією прес-служби Білого дому, Трамп наголосив на необхідності продовжувати боротьбу з ІД у інших країнах.

"Оборонний бюджет санкціонує продовження фінансування нашої кампанії зі знищення ІД. Як ви знаєте, ми перемогли в Сирії, ми перемогли в Іраку. Але вони поширюються в інших районах. І ми переслідуємо їх так само швидко, як вони поширюються. За останні вісім місяців ми домоглися в боротьбі з ІД великих успіхів, ніж попередня адміністрація за весь термін свого правління ", - заявив президент.

Водночас, в Державному департаменті США заявили, що війна в Сирії проти терористів Ісламської держави триває, незважаючи на заяви Росії про перемогу.

Нагадаємо, що 21 листопада під час зустрічі з сирійським президентом Башаром Асадом в Сочі президент Росії Володимир Путін оголосив про завершення військової операції в Сирії.

6 грудня генеральний штаб збройних сил РФ повідомив, що Сирія повністю звільнена від терористів Ісламської держави.