У бюджет США вперше включили підтримку ВМС України, - сенатор

Автор поправки про допомогу Україні до закону про оборонний бюджет США, підписаного президентом Трампом, сенатор Роб Портман уточнив, що вперше Україні буде надана підтримка у зміцненні Військово-морських сил.

Про це йдеться в роз'яснювальному документі, оприлюдненому на офіційному сайті американського законодавця, повідомляє Укрінформ.

"Акт про виділення коштів на національну оборону США в 2018 фінансовому році уповноважує виділити Україні $350 млн на допомогу в галузі безпеки, включаючи поставки летального й нелетального обладнання, проведення навчань і надання технічної допомоги. Вперше ця поправка затвердила допомогу для зміцнення Військово-морських сил України, які зазнали серйозних втрат внаслідок захоплення Криму", - зазначається в документі.

Зокрема, прийнятий закон вперше пропонує надати Україні радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні засоби, а також кораблі прибережної дії та берегової охорони.

Крім того, оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Сполученими Штатами допомоги в просуванні ключових реформ, у тому числі, запровадження цивільного контролю над військовими, а також збільшення потенціалу підтримки та забезпечення безпеки наданих з-за кордону технологій.

"Зараз Сенат Сполучених Штатів робить критичний крок на підтримку України. Оскільки російська агресія на сході України триває, РФ продовжує використовувати методи гібридної війни, такі як пропаганда та дезінформація, надзвичайно важливо, щоб США та НАТО забезпечували стійку економічну, політичну та військову підтримку, необхідну для спроможності України забезпечити її демократичне майбутнє", - наголосив сенатор Портман.

Нагадаємо, що США виділили $10,4 млн на підтримку ІТ-безпеки в Україні.