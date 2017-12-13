У Франції партію ле Пен звинуватили у фінансових махінаціях

Французьке правосуддя висунуло обвинувачення проти партії "Національний фронт", лідером якої є Марін ле Пен, у фінансових махінаціях, зокрема в отриманні коштів незаконним шляхом. Про це повідомляє La Depeche.

"Йдеться про створення фіктивних робочих місць помічників депутатів", - зазначають ЗМІ.

У партії обвинувачення відкидають.

"Цей обвинувальний висновок дозволить Національному фронту продемонструвати, що ні копійки не було приховано", - йдеться в заяві партії.

У даній справі проходять 17 нинішніх і колишніх депутатів Європейського парламенту від "Національного фронту", у тому числі Марін Ле Пен і її батько, засновник партії, - Жан-Марі Ле Пен.

Уперше офіційні обвинувачення були озвучені 30 червня цього року, триває розслідування.