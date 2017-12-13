У Києві презентували першу туристичну карту Чорнобильської зони

Чорнобиль - дуже привабливий для туристів, зокрема, іноземних, тому виникла необхідність створити туристичну карту Чорнобильської зони.

Про це заявив на презентації першої української туристичної карти Чорнобильської зони, яка приурочена до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 14 грудня, директор "Чорнобиль-тур" Ярослав Ємельяненко, повідомляє Укрінформ.

"Чорнобиль - це місце, за яким знають Україну, тому виникла необхідність створити для туристів, зокрема іноземних, туристичну карту Чорнобильської зони. На перший погляд, ця карта нібито не зовсім серйозна, але насправді вона деталізована і допоможе туристам зорієнтуватися на місцевості", - сказав він.

Карта виконана в оригінальному стилі, який дещо нагадує стиль мультфільму, і вже у грудні нею зможуть користуватися туристи. На карті зображені 6 основних локацій - це сама будівля ЧАЕС зі ставком-охолоджувачем, в якому плавають відомі на весь світ соми, місто Прип'ять, військове містечко "Чорнобиль-2", величезний радар "Дуга-1", адміністративний центр у місті Чорнобиль, звалище радіоактивної техніки.

Ємельяненко повідомив, що ідея створення туристичної карти виникла під час роботи над деталізованою географічною картою Чорнобильської зони, яка була створена кілька років тому. Але для туристів вона надто складна, тому вирішили зробити легшу версію, яка б слугували водночас і картою, і сувеніром.

"Вона деталізована і допоможе туристам зорієнтуватися на місцевості. Крім того, карта порушує багато проблемних питань Зони. Зокрема, там зображено велосипедиста, який мандрує територією, а з проханнями про створення велосипедних маршрутів звертаються велотуристи вже багато років поспіль. Також там зображено будиночки самоселів, які досі живуть на території відселення і потребують допомоги. Зображено портові крани міста Прип'ять, які періодично намагаються розпиляти на металобрухт. А ще там намальовано сталкера, який іде у напрямку ЧАЕС - ця проблема теж наразі дуже актуальна", - сказав Ємельяненко.

На карті зображено багато тварин, які живуть у Зоні, - це мальовані ведмеді та лосі, лисиці та вовки.

Карту можна буде придбати в туристичних містах Києва, в аеропортах, вона буде безкоштовно видаватись туристам, які відвідуюють Чорнобиль, сказав директор ТОВ "Чорнобиль-тур".