У Києві відкриють масштабний зимовий фестиваль "Льодовиковий період"

Вже цієї п'ятниці, 15 грудня, на території парку Співоче поле відкривається унікальний зимовий фестиваль «Льодовиковий період». Організатори свята: КО «Київзеленбуд» спільно з «Гранд Евент».

На киян і гостей міста чекають:

- найдовші снігові гірки Києва для спуску на тюбах (три дорослі траси довжиною 70 м і три дитячі - 30 м завдовжки)

- катання на собачих упряжках зі справжніми сибірськими хаскі

- контактний зоопарк з цуценятами порід самоїд, хаскі, лайка і маламут

- виставка квіткових композицій в льоду (вони дуже чекають стабільної мінусової температури, щоб прикрасити наш фестиваль)

- снігові скульптури героїв мультфільму «Льодовиковий період», які вже стали улюбленцями.

А також - зона дитячих атракціонів, фудкорти, 5 майданчиків з теплими покривалами і гарячим глінтвейном, зимові ярмарки, магазинчики з солодощами, медом, вовняними виробами, оригінальними подарунками та сувенірами.

Схили парку прикрасять гірляндами, а святковий настрій створять оригінальні фотозони, велика 18-метрова новорічна ялинка і яскравий музичний супровід.

Новорічний фестиваль проходитиме з 15 грудня до 30 січня. Приходьте з друзями і сім'єю тестувати наші гірки!

Чекаємо вас за адресою: вул.Лаврська, 33 (Співоче поле)

Вартість вхідного квитка - 50 грн. У вартість входить перше катання на сніжній гірці.

Акредитація для ЗМІ на відкриття обов'язкова

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