У МЗС Китаю заявили, що підтримують зусилля щодо ослаблення напруженості на Корейському півострові

У МЗС Китаю заявили, що вітає всіх зусиль щодо послаблення напруженості на Корейському півострові. Прес-секретар міністерства Лу Канг зробив заяву на щоденному брифінгу в столиці Китаю, повідомляє Reuters.

Заява була зроблена після того, як державний секретар США Рекс Тіллерсон запропонував почати прямі переговори з Північною Кореєю без попередніх руслових, що є відступом від попереднього ключової вимоги США, що полягає в тому що лише відмова Пхеньяна від свого ядерного арсеналу буде частиною будь-яких переговорів.

Нагадаємо, у США попереджають про розробку КНДР біологічної зброї.