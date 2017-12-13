У ПАРЄ закликали РФ припинити військову підтримку бойовиків на Донбасі

Комітет з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи стурбований гуманітарною ситуацією, яка є наслідком війни на Сході Україні та анексії Криму Російською Федерацією.

Про це йдеться у повідомленні, розповсюдженому ПАРЄ у середу, повідомляє УНІАН.

Зокрема, в проекті резолюції, який був напрацьований на підставі доповіді Егідіуса Варейкиса (Литва, група європейських народників) і підтриманий комітетом, міститься заклик до всіх держав-членів "використати спільні політичні зусилля, щоб покласти край цьому конфлікту та стражданням цивільного населення".

Всі сторони війни повинні "звільнити та обміняти всіх військовополонених та людей, затриманих під час війни", поважати цивільний характер інфраструктури та забезпечити захист цивільних осіб і повний доступ до основних послуг.

Підтриманий комітетом текст закликає російську владу припинити всю фінансову та військову підтримку нелегальним збройним угрупуванням у Донецькій та Луганській області, забезпечити повагу прав людини та безпеку усіх людей, які проживають в анексованому Криму, та забезпечити до півострова безперешкодний доступ міжнародним організаціям.

У свою чергу українські органи влади повинні привести Кримінальний кодекс у відповідність до положень міжнародного гуманітарного права, прийняти законодавство про гуманітарні дії з розмінування та переглянути Закон про гуманітарну допомогу, щоб полегшити процедуру доставки гуманітарної допомоги територіям, що постраждали від війни.

Очікується, що Парламентська асамблея обговорить проект резолюції на своєму наступному пленарному засіданні, яке пройде у Страсбурзі з 22 по 26 січня наступного року.

Нагадаємо, що США виділили $10,4 млн на підтримку ІТ-безпеки в Україні.