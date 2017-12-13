У Вінниці півтисячі хористів виконали "Щедрик" під відкритим небом

Сьогодні, 13 грудня, у день народження Миколи Леонтовича в центрі міста провели масовий музичний флешмоб на честь композитора. 500 хористів з хорових капел України – Вінниці, Одеси, Рівного, Харкова та Чернігова – виконали найвідоміший його твір «Щедрик». Флешмоб відбувся в рамках І Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва, який проходив у Вінниці з 11 по 13 грудня. За три дні хорові колективи – професійні та аматорські – виконали сто творів Леонтовичів, встановивши рекорд України за наймасовіше виконання пісень композитора в рамках одного пісенного фестивалю.

«Протягом трьох днів на різних концертних майданчиках міста виступили більш ніж 40 аматорських та професійних хорових колективів. Географія заходу широка, окрім вінницьких хорів, виступали хористи з Києва, Одеси, Харкова, Рівного, Бердичіва та Чернігова. Трепетним був виступ академічної капели з Тульчина, який 100 років тому створив Леонтович, – розповідає співорганізатор фестивалю, директор Вінницького обласного Центру народної творчості Тетяна Цвігун. – За найбільшу кількість учасників, а це майже півтори тисячі хористів, та 100 творів композитора, які прозвучали під час одного дійства, був встановлений рекорд України. І ми пишаємося, що саме на вінницькій землі, батьківщині Леонтовича прозвучала така кількість пісень його творів. А у день народження композитора в історичному центрі Вінниці, де, можливо, свого часу прогулювався Леонтович, прозвучав його славнозвісний «Щедрик» у виконанні кращих хористів України. Це гарний подарунок композитору до ювілею».

Тим часом на батьківщині композитора, у селі Марківка, відкрили сьогодні «Діброву Леонтовича», де висаджено 160 лип. А навесні її поповнять дуби, ялини, клени та декоративні кущі. Окрасою стануть скульптури, присвячені творчості Леонтовича. Їх створили вінницькі майстри-каменотеси.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора