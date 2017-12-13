У Європарламенті проголосували за перехід до нової фази Brexit

Європейський парламент у середу, 13 грудня, підтримав початок наступної фази переговорів щодо виходу Великобританії зі складу ЄС. Як повідомляє агенція Reuters, за це рішення проголосували 556 депутатів, проти висловилися 62 європарламентарі. При цьому в Європарламенті наголосили, що Великобританія повинна "цілком та добросовісно" перетворити угоду про вихід зі складу ЄС, досягнуту минулого тижня шляхом важких переговорів з Брюсселем, на фінальний договір про вихід.

Голова Європарламенту Антоніо Таяні привітав результати голосування під час засідання у Страсбурзі, назвавши його "важливим кроком уперед", але зазначив, що євродепутати досі занепокоєні питанням дотримання після Brexit прав громадян країн ЄС, які проживають у Великобританії, а також майбутнім врегулюванням статусу кордону між Ірландією та Північною Ірландією.

У свою чергу, голова переговорної групи від Брюсселя у Brexit-переговорах Мішель Барньє зазначив, що наступний етап переговорів має бути сфокусований на "короткому на визначеному" перехідному періоді, а також на попередньому обговоренні майбутніх відносин між Брюсселем та Лондоном. Наступна фаза переговорів, на думку Барньє, буде не менш складною, ніж попередня.

Нагадаємо, 8 грудня Брюссель та Лондон дійшли згоди у переговорах щодо Brexit, що уможливило перехід до другої фази переговорів. Зокрема, Великобританія погодилася дотриматись своїх фінансових зобов'язань перед ЄС та сплатити у бюджет блоку 40-45 мільярдів євро.