Україна і Польща запровадять спільний митний контроль

Україна і Польща домовилися на міжурядовому рівні запровадити спільний митний контроль як ефективний засіб боротьби з корупцією і контрабандою.

Про це сказав Президент Петро Порошенко, виступаючи в Харкові на спільній конференції з польським президентом Анжеєм Дудою, передає УНН.

"Відносини України і Польщі є зараз і в економічній, і в оборонній сфері надзвичайно добрими. Ми наприклад домовилися на міжурядовому рівні, що ми запроваджуємо спільний митний контроль як ефективний засіб боротьби з корупцією і контрабандою", - сказав Президент.

Він підкреслив важливість такого кроку як для української, так і для польської сторони.

"Чим швидше ми це зробимо – це буде спрощувати запровадження безвізового режиму, спрощення контакту між людьми. Це саме те, чого я прагну, і те, чого шукають наші народи", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, що безвіз України з ОАЕ запрацює з 31 грудня.