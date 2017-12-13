Україна і Польща зняли фільм про штангіста

Готовий короткометражний ігровий фільм "Штангіст" представила Державному агентству України з питань кіно "Студія Гармата фільм".

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

"Фільм "Штангіст" – це історія про вартість перемоги в професійному спорті. Це проект спільного українсько-польського виробництва. Автор сценарію та режисер - Дмитро Сухолиткий-Собчук, продюсери – Валентин Васянович та Конрад Стефаняк, оператор – Міхал Ритель-Пшеломець (Michal Rytel-Przelomiec). Державна підтримка картини склала 1 млн грн., що становить половину від бюджету. Фінансування з польського боку було здійснене Studio Munka (за підтримки Polski Instytut Sztuki Filmowej та Stowarzyszenie Filmowcow Polskich)", - йдеться у повідомленні.

Виробництво фільму також було підтримане різними фондами та інституціями: Львівською кінокомісією, Посольством України в Польщі, Федерацією важкої атлетики України, Стипендіальною програмою "Gaude Polonia", Fundacja Ukrainskie Centrum Informacyjne та Чернівецькою міською радою.

Зйомки фільму проходили в Києві та Львові. Ролі у фільмі виконали професійні важкоатлети та спортсмени. Головну роль виконав майстер спорту з важкої атлетики Олександр Лой. Також у ролях – Юрій Щербина, Максим Березнюк та Валерія Хілько.

Проект "Штангіст" став одним із переможців восьмого конкурсного відбору Держкіно. Очікується, що стрічка буде представлена на національних та міжнародних кінофестивалях.