Україна і Узбекистан домовилися про відновлення прямих авіарейсів

Державна інспекція Республіки Узбекистан з нагляду за безпекою польотів (Госавіанадзор) і Державна авіаційна служба України домовилися про відновлення прямих регулярних авіарейсів між Ташкентом і Києвом.

Таку інформацію підтвердили в посольстві Республіки Узбекистан, передає Інтерфакс-Україна.

У посольстві зазначили, що за результатами переговорів 12 грудня 2017 року Ташкенті авіаційна влада двох країн підписали відповідний протокол, який передбачає відновлення прямих регулярних рейсів між Ташкентом і Києвом з частотою два рейси на тиждень.

Крім того, сторони також домовилися про угоду код-шерінгу (спільну експлуатацію повітряної лінії).

Нагадаємо, що в 2013 році національна авіакомпанія Узбекистану планувала припинити регулярні авіарейси Ташкент-Київ-Ташкент через конфлікт з українською авіакомпанією МАУ.

У 2014 році авіакомпанії Uzbekistan Airways і МАУ досягли домовленості до кінця липня 2014 року укласти інтерлайн угоду про взаємне визнання перевізних документів, а також угоду код-шеринга.