Україна не вноситиме жодних змін у мовну статтю закону про освіту, - Гриневич

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що до мовної статті нового українського закону про освіту не будуть вноситись жодні зміни.

За її словами, з рекомендацій Венеціанської комісії випливає лише необхідність продовження перехідного періоду для впровадження статті, повідомляє Укрінформ.

Гриневич наголосила, що за висновками Венеціанської комісії Україна повинна сформулювати модель освіти для національних меншин у законі про загальну середню освіту.

Нагадаємо, 11 грудня Венеціанська комісія оприлюднила офіційні висновки щодо мовної статті українського закону про освіту в контексті можливого порушення гуманітарних прав національних меншин, які проживають на території України.

28 вересня в Україні набув чинності закон про освіту. Згідно з новим законом, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська мова. У середній школі для національних меншин поступово вводиться українська як мова викладання. Але відповідно до освітньої програми - можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовах - державною, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.