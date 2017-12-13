Україна посилює охорону кордонів з ЄС напередодні новорічних свят

Державна прикордонна служба україни посилює охорону ділянок кордону у Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Як повідомляє прес-служба відомства, прикордонники виявили певну активізацію груп нелегальних мігрантів, а також переміщення через кордон контрабанди.

Тому, з метою протидії таким злочинами напередодні свят, було прийнято рішення посилити охорони державного кордону на найбільш загрозливих напрямках, а саме Луцького, Чопського, Мукачівського та Чернівецького прикордонних загонів.

Для посилення охорони на зазначені ділянки кордону були відправлені 100 офіцерів Держприкордонслужби.