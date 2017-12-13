Україна приєдналась до Декларації про торгівлю та розширення прав жінок в економічній сфері

Україна приєдналась до Декларації про торгівлю та розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері.

Про це повідомили у прес-службі міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

12 грудня у рамках 11-ї Конференції міністрів Світової організації торгівлі у Буенос-Айресі заступник Міністра - Торговий представник України Наталія Микольська взяла участь у підписанні спільної декларації про торгівлю та розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері.

Понад 100 країн-учасниць декларації, в тому числі й Україна, погодилися працювати над тим, щоб торговельна політика країн була більш відповідальною щодо гендерних питань.

Кроки для реалізації декларації передбачають обмін досвідом щодо правил та програм, з метою заохочення участі жінок у національних та міжнародних економічних відносинах шляхом обміну інформацією через СОТ.

Підписанти декларації залучені до обміну найкращими практиками щодо проведення гендерного аналізу торговельної політики та моніторингу їх наслідків. Крім того, вони співпрацюють в СОТ з метою усунення бар'єрів для розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері та розширення їх участі у торгівлі.