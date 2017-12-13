"Укрзалізниця" призупинила повернення квитків через інтернет

З 12 грудня Укрзалізниця тимчасово заборонила повернення квитків, оформлених через інтернет. Їхнє повернення здійснюватиме тільки через залізничні каси.

Про це повідомила прес-служба перевізника.

Метою такого кроку Укрзалізниця називає попередження зловживань з квитками.

"На численні прохання пасажирів, таке рішення прийнято для недопущення створення штучного дефіциту та подальших спекуляцій проїзними документами на поїзди", - пояснили в компанії.

За даними аналізу фахівців Укрзалізниці, переважна кількість квитків на пікові дати, зокрема, зимові свята, викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу. Водночас, простежується тенденція щодо повернення значної частини викуплених квитків (переважно у нічні години), що, так чи інакше, корелюється з наростанням ажіотажного попиту на подорожі популярними маршрутами.

"Такі дані можуть свідчити про те, що квитки масово і системно викуповуються для їх подальшого перепродажу. У результаті створюється штучний попередній дефіцит, що викликає справедливе невдоволенням та нарікання громадян, котрі збираються подорожувати", - йдеться в повідомленні.

Обмеження будуть скасовані після закінчення новорічно-різдвяних перевезень.