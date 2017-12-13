"Укрзалізниця" розглядає питання припинення залізничного сполучення з РФ, - Омелян

Після того, як Росія пустила поїзда в обхід України, "Укрзалізниця" також розглядає питання припинення залізничного сполучення з РФ. Про це в коментарі "112 Україна" заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Як розповів Омелян, перед прийняттям такого рішення повинні бути проаналізовані всі нюанси.

"Питання щодо залізничного сполучення із РФ в першу чергу розглядається зараз "Укрзалізницею". Думаю, про остаточне рішення ми зможемо повідомити у 2018 році. Є дві складові – вантажне і пасажирське. Із пасажирського у нас є єдиний російський поїзд, який курсує по напрямку "Кишинів-Москва" і декілька український, які прямують на Москву. Після аналізу, проведеного "Укрзалізницею", ми будемо готові прийняти урядове рішення відповідного характеру", - заявив Омелян.

Він зазначив, що Україна не зазнає збитків від припинення курсування російських поїздів через свою територію.

"Щодо прямих збитків для "Укрзалізниці", вони в розмірі однієї гривні на рік. Може хтось не знає, ця ділянка, якою ішли транзитні потяги, вантажні, пасажирські до півдня РФ свого часу "Укрзалізниця" уклала угоду з РЖД про фактично безкоштовне транзитне проходження", - констатував міністр.

Як раніше повідомлялося, з 11 грудня Росія повністю перевела поїзда на курсування в обхід України. Відповідне рішення набуло чинності ще 15 листопада.

Нагадаємо, 2 грудня о 00:00 ПАТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на міжнародні поїзди, що курсують до країн Європейського Союзу.