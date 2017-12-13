Уряд включив до Нацпереліку основних ліків ще 60 препаратів

Кабінет Міністрів на своєму засіданні у середу проголосував за дві постанови, що передбачають забезпечення українців медичними препаратами наступного року.

Йдеться про оновлену версію Національного переліку основних лікарських засобів та зміни до постанови № 1303, якою забезпечуються ліками пільгові групи населення, повідомляє Урядовий портал.

«Національний перелік основних лікарських засобів – це надзвичайно важлива частина медичної реформи, одне із завдань якої – гарантувати безкоштовне базове лікування громадянам країни. Ми хочемо, щоби українці на 100% були забезпечені життєво необхідними, якісними та безпечними ліками. Ухвалення цієї постанови допоможе мільйонам громадян отримувати вчасне, якісне та ефективне лікування. Аналізуючи закупівлі лікарських засобів в регіонах, ми виявили, що лише у 2016 році на суму понад 70 мільйонів гривень були закуплені якісь екстракти плодів дикої моркви, хмелю, перцевої м’яти, хлорофіліпту тощо. Не можна сказати, що ці лікарські засоби взагалі не лікують, але зважаючи на їх симптоматичну терапевтичну дію, закуповувати за державні кошти не доцільно. Бо у той час, коли комусь дають куплені державою такі ліки, в іншій лікарні помирає людина, яка не має життєво необхідного», – зазначив заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик.

Зокрема, Кабінет Міністрів ухвалив додання до Національного переліку основних лікарських засобів ще 60 діючих речовин: 18 міжнародних непатентованих назв (МНН), що включені до оновленого видання рекомендацій ВООЗ, 28 МНН, що включені до державних програм та субвенцій на інгаляційні засоби для наркозу, та 14 препаратів для надання екстреної допомоги. Тобто відтепер загальна кількість препаратів, що включені до Нацпереліку і мають забезпечуватися на 100% у закладах охорони здоров’я, становить 427 препаратів.

Окремо урядовці вирішили продовжити дію постанови № 1303. Саме вона забезпечує пільгові категорії населення медичними препаратами та виробами, яких нині немає в Нацпереліку. Ця постанова продовжуватиме працювати протягом перехідного періоду. Зміна, яка була ухвалена сьогодні урядом, – обов’язкова реєстрація препаратів в Україні та наявність їх у галузевих стандартах у сфері охорони здоров’я.

Як відомо, Національний перелік основних лікарських засобів – це перелік безпечних ліків із доведеною ефективністю, які держава гарантуватиме пацієнту безкоштовно.