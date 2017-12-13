Уряд затвердив концепцію реформування середньої освіти до 2029 року

Кабінет міністрів України затвердив план заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа". Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні уряду.

За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, цей план передбачає впровадження низку заходів, а саме ухвалення нових державних стандартів, друк нових сучасних підручників, запровадження концептуальних засад нової системи підготовки і професійного зростання для вчителів, створення нової структури школи.

Нагадаємо, до 2020 року в Україні створять понад 96 тис. додаткових місць у дитячих садках.