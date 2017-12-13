Уряд затвердив структуру Держбюро розслідувань

Кабінет Міністрів підтримав проект розпорядження, яким затвердив структуру Державного бюро розслідувань (ДБР).

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, повідомляє Укрінформ.

Бюро включатиме Центральний апарат, сім територіальних управлінь, Академії та Науково-дослідного інституту.

Гранична кількість співробітників бюро - 1500 осіб, до складу центрального апарату органу входитимуть 20 управлінь і відділів.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко 22 листопада призначив на посаду директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу, кандидатуру якого обрала конкурсна комісія.

Державне бюро розслідувань - це правоохоронний орган, який буде розслідувати злочини, скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро. ДБР остаточно перебере на себе функцію досудового слідства від прокуратури.